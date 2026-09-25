Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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