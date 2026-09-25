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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidecek

MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan
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