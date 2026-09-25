Patronun haberi bile olmadı, çalışanlar birlik olup soydu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Fatih'teki bir otelde meydana gelen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetle ilgili çalışma başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otelin resepsiyonistlerinin nakit aldıkları ödemeyi sisteme işlemeden kendi ceplerine attığını, genel müdür ile muhasebe müdürünün de "gider" adı altında ödemesi peşin alınıp iptal edilen rezervasyonların ücretlerini aldıkları ve bazı yöntemlerle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

SON 1 YILDA 1 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATMIŞLAR

Otel sahibinin, genel müdür S.Y. (45) ve muhasebe müdürü S.M.K'nin (47) de aralarında yer aldığı 8 çalışanı tarafından son bir yılda koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Ayrıca otelin genel müdürünün ve muhasebe müdürünün elde ettikleri haksız kazanç ile başka bir otelin işletmesini de aldıkları anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda, genel müdür ve muhasebe müdürünün yanı sıra otel resepsiyonistleri E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52) ile çalışanlar M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır