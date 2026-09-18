Savcı odasındaki pozları olay olmuştu! Avukat Buket Nurşah Tekışık gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, aralarında avukat Buket Nurşah Tekışık’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2022-2024 yıllarında İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiası araştırılıyor.

2'Sİ AVUKAT 6 KİŞİYE SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, M.Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TALİMAT VERİLDİ

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı M.Ş. ve avukat Buket Nurşah Tekışık'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

SAVCI ODASINDAKİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Buket Nurşah Tekışık, Aralık 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notuyla paylaşmıştı. Tepki çeken paylaşımın ardından savcı hakkında soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmiş, Tekışık hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştu. Lüks otomobillerle fotoğrafları da tartışılan Tekışık, üzerine kayıtlı tek bir aracı olduğunu ve farklı dönemlerde kullandığı araçların fotoğraflarının birlikte paylaşıldığını savunmuştu.

Kaynak: AA