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ABD resmen duyurdu! Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağı satışı onaylandı

Suudi Arabistan ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili teçhizatının satışını içeren 24,3 milyar dolarlık satış paketini onayladı.

ABD resmen duyurdu! Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağı satışı onaylandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 tipi savaş uçağı satışına onay verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 48 adet F-35, 49 adet Pratt/Whitney F135-PW-100 tipi uçak motoru, iletişim teçhizatı, yedek parça ve benzeri destek malzemeleri talebinde bulunduğu kaydedildi.

ABD resmen duyurdu! Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağı satışı onaylandı 1

"NATO ÜYESİ OLMAYAN BİR MÜTTEFİKİN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİK"

Bakanlık, yaklaşık 24,3 milyar dolar değerindeki satış talebinin onaylandığını bildirdi. Açıklamada, "Bu satış teklifi, Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayan NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.
ABD resmen duyurdu! Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 savaş uçağı satışı onaylandı 2

"HERHANGİ BİR ZORLUK YAŞAMAYACAKLAR"

Söz konusu satışın Suudi Arabistan’ın ülke savunmasını güçlendireceği, mevcut ve gelecek tehdit durumlarına karşı caydırıcılık kapasitesini artıracağı, ABD ve diğer NATO güçleri ile iş birliğini güçlendireceği kaydedildi. Açıklamada, "Satış, aynı zamanda Suudi Arabistan’ın operasyonel uçaklarını, havadan havaya ve havadan karaya savunma kapasitesini de güçlendirecektir. Suudi Arabistan Krallığı, yeni teçhizatın silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaktır" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ABD Amerika Birleşik Devletleri f 35
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