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ABD’nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü

ABD’nin Michigan eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi. Sürücüler ve bölge halkına olay yerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

ABD’nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü

ABD’nin Michigan eyaletinde, ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde eyaletin kuzeyindeki Blair kasabası ile Grand Traverse County bölgesi yakınlarında meydana gelen kazanın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı verilmezken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları, pilotun bilincinin yerinde olduğunu iddia etti.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken, bölgedeki yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Sürücüler ve bölge halkına olay yerinden uzak durulması çağrısı yapılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinden yükselen siyah dumanlar görüldü.

ABD’nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri F-16
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