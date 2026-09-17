ABD’nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü

ABD’nin Michigan eyaletinde, ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde eyaletin kuzeyindeki Blair kasabası ile Grand Traverse County bölgesi yakınlarında meydana gelen kazanın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı verilmezken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları, pilotun bilincinin yerinde olduğunu iddia etti.

ABD’nin Michigan eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-16 tipi savaş uçağının düştüğü, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi. pic.twitter.com/603Y5Enimm — Mynet (@mynet) September 17, 2026

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken, bölgedeki yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Sürücüler ve bölge halkına olay yerinden uzak durulması çağrısı yapılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinden yükselen siyah dumanlar görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır