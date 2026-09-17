Jammer bile kullandılar! Türk tırı, İtalya'da silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

Antalya’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, S.S. idaresindeki tır, İtalya’dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükleyerek Türkiye’ye doğru yola çıktı.
16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında, İtalya'nın Bari kenti A-14 Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a bir otomobilden ateş açıldı.
Otomobildeki 4 saldırgan, tırın önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, jammer kullanarak iletişimi engelledikten sonra tırın camını kırdı.
Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu da yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başarıp, yaşananları anlattı. Eşi de durumu Antalya’daki lojistik firması yetkililerine bildirdi. Diğer yandan saldırganların ateş ettiği anlar ise tırdaki araç kamerasına yansıdı.
Bunun üzerine firma yetkilileri harekete geçerek, ilgili makamlara konuyu iletti. İtalya'da yapılan operasyonla konumu tespit edilen tıra ulaşıldı. Aracın dorsesini açmayı başaramayan saldırganların kaçtıkları belirlendi.
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