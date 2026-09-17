Jammer bile kullandılar! Türk tırı, İtalya'da silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

Antalya’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, S.S. idaresindeki tır, İtalya’dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükleyerek Türkiye’ye doğru yola çıktı.

TIRIN ÖNÜNÜ KESİP CAMINI KIRDILAR

16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında, İtalya'nın Bari kenti A-14 Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a bir otomobilden ateş açıldı.

Otomobildeki 4 saldırgan, tırın önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, jammer kullanarak iletişimi engelledikten sonra tırın camını kırdı.



Şoför S.S.’yi araçtan indirerek darbeden şüpheliler, daha sonra tırın da yanlarına alarak kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu da yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başarıp, yaşananları anlattı. Eşi de durumu Antalya’daki lojistik firması yetkililerine bildirdi. Diğer yandan saldırganların ateş ettiği anlar ise tırdaki araç kamerasına yansıdı.

KONUMU TESPİT EDİLEN TIRA ULAŞILDI

Bunun üzerine firma yetkilileri harekete geçerek, ilgili makamlara konuyu iletti. İtalya'da yapılan operasyonla konumu tespit edilen tıra ulaşıldı. Aracın dorsesini açmayı başaramayan saldırganların kaçtıkları belirlendi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Olayla ilgili İtalyan makamlarının soruşturması sürerken, tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İçindeki yükle kaçırılan ancak silahlı saldırganların dorseyi açamadıkları için terk ettikleri tırın halen İtalya'da olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.