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Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kumar operasyonu çerçevesinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde yer aldığının tespit edilmesinin ardından şüphelilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Eskişehir deki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı 1

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Bu kapsamda 15 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 2’si dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Eskişehir yasa dışı bahis
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