Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde yer aldığının tespit edilmesinin ardından şüphelilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Bu kapsamda 15 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 2’si dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır