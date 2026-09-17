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Kayseri’deki iş adamı cinayetinin sanığı hakim karşısında: "Çok pişmanım"

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesiyle ilgili görülen davada savunma yapan tutuklu sanık, "Silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" dedi.

Kayseri’deki iş adamı cinayetinin sanığı hakim karşısında: "Çok pişmanım"

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tüm sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, olay günü Yerli’nin yanında bulunan müştekiler ile tanıklar dinlendi. Yerli ailesinin avukatlığını MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yaptı. Duruşmada; Mustafa Yerli’nin öldürüldüğü sırada yanında bulunan H.Ç. ve F.Y., olay günü E.T.’ye ait olduğu iddia edilen mavi renkli aracın kendi araçlarının önünü kestiğini öne sürerek, Mustafa Yerli’nin araçtan iner inmez E.T. tarafından vurulduğunu söyledi. Müştekiler ayrıca olay yerine E.T. ile bağlantılı olduğunu belirttikleri başka bir aracın da geldiğini söyledi.

Kayseri’deki iş adamı cinayetinin sanığı hakim karşısında: "Çok pişmanım" 1

CİNAYET SONRASI PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Duruşmada olay gününe ilişkin bilgisi bulunan tanıklar da dinlendi. Tanıklar, olay günü gördüklerini ve yaşananlara ilişkin bildiklerini mahkeme heyetine aktardı. Yerli ailesinin avukatı Enes Ertuğrul Kalın ise sanıklar tarafından dinletilen tanıkların beyanlarına itiraz etti. Kalın, tanıkların kollukta verdikleri ifadeleri duruşmada inkar ederek, çelişkili beyanlarda bulunduklarını belirtti. Kalın ayrıca cinayetle yargılanmayan diğer sanıkların da E.T.’yi korumak amacıyla ifade verdiklerini öne sürdü. Avukat Enes Ertuğrul Kalın, olayın gerçekleştiği bölgeyi gören kameraların kayıt yapmamış olmasının ve kameraların çalınmış bulunmasının aydınlatılması gereken bir husus olduğunu belirtti.

Kayseri’deki iş adamı cinayetinin sanığı hakim karşısında: "Çok pişmanım" 2

"KEŞKE BANA SİLAH ÇEKMESEYDİ"

Müştekilerin aralarında olay öncesinde herhangi bir husumet bulunmadığı yönündeki beyanlarının ardından tutuklu sanık E.T., Mustafa Yerli’nin yeğeninin yaklaşık 8 ay önce iki yeğenini bıçakladığını belirterek, "Bu işi buraya getirenler bunlar" dedi. Olay sırasında Mustafa Yerli’nin yanında bulunan müştekilerden birinin kendisinin de vurulmak istendiğini savunan E.T., "Vurmak istesem o gün vururdum, silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti; E.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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