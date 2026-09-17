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Plastik ambalaj deposunda uyuşturucu üretimine 3 tutuklama

Mersin’de sentetik ecza imalatı yapıldığı belirlenen plastik ambalaj deposuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Plastik ambalaj deposunda uyuşturucu üretimine 3 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sentetik ecza imalatı yapıldığı tespit edildi.

Plastik ambalaj deposunda uyuşturucu üretimine 3 tutuklama 1

PLASTİK AMBALAJ DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ÜRETMİŞLER

İş yerine ait depoya operasyon düzenlendi. Plastik ambalaj iş yerinin deposunda sentetik ecza üretiminde kullanılan 2 basma makinesi ve bunlara ait aparatları, 298 bin 182 adet dolu sentetik ecza hapı, 618 bin 663 boş sentetik ecza hapı kapsülü ve 17 kilo 762 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi. H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Plastik ambalaj deposunda uyuşturucu üretimine 3 tutuklama 2

3 TUTUKLAMA

Operasyonun devamında M.H.P. isimli şüpheli yakalanırken, 5 bin 516 adet sentetik ecza hapı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Plastik ambalaj deposunda uyuşturucu üretimine 3 tutuklama 3

Toplam 303 bin 698 adet sentetik ecza ile yaklaşık 300 bin adet daha üretim yapılacak hammadde ile yakalanan 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu
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