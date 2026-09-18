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Ağrı'da bin öğrenci Gazze için yürüdü, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı

Ağrı'da, Gazze'deki çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak ve barış mesajı vermek amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde bin öğrenci, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Ağrı'da bin öğrenci Gazze için yürüdü, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları da destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığınca Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında öğrenciler, Abide Meydanı'nda bir araya geldi.

Vali Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğrenciler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ağrı da bin öğrenci Gazze için yürüdü, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı 1

AĞRI'DA BİN ÖĞRENCİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen uçurtmaları Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı.
Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan acılara karşı duyarlılık göstermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ağrı da bin öğrenci Gazze için yürüdü, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı 2

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Seyhan, "Tüm Müslümanların ortak duası bir an önce bu zulmün son bulmasıdır. Filistin'in tam manasıyla özgürlüğüne kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Oradaki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımızdan bir farkının olmadığı şuuruyla yaşamayı, o bilinçle oradakileri anmayı kendimize bir görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan da etkinliğin çocukların barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ağrı da bin öğrenci Gazze için yürüdü, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı 3

UÇURTMALARINI GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

Ağrı'nın çocukların yanında duran, onların umutlarını ve hayallerini sahiplenen bir eğitim şehri olduğunu ifade eden Çakan, "Bugün burada çocuklarımızın ellerinden yükselen her uçurtmayı, Gazze'deki çocuklara ulaştırılan bir selam olarak görüyoruz. Çocuklarımızın gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar, savaşın ve acının gölgesinde kalan çocuklara barış ve kardeşlik dileğimizi ulaştırsın istiyoruz. Her çocuğun güven içinde yaşama, eğitim alma, oyun oynama ve hayallerini özgürce kurma hakkı vardır. Bizler çocuklarımızın bu ortak insanlık duygusunu yüreklerinde büyütmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin Millet Bahçesi'nde uçurtma uçurması ve çeşitli etkinliklere katılmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin öğrenci Gazze
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