İstanbul'da ambulans şoförünü çileden çıkarttı! "Hala sağa geçmiyorsun"

İstanbul trafiğinde bir sürücü, arkasından gelen ambulansa dakikalarca yol vermedi. Hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans şoförü sürücüye defalarca seslendi ancak art arda gelen uyarılar da sonuç vermedi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ambulans şoförünün “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa!” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.
Sürücüye plakasının emniyete bildirildiğini söyleyen şoför, “Hala sağa geçmiyorsun. Aynalarını kontrol et” sözleriyle uyarısını sürdürdü.
Siren sesine ve anonslara rağmen ambulansın geçişine izin vermeyen sürücü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.
İstanbul’da bir sürücü, arkasından ilerleyen ambulansa dakikalarca yol vermedi.— Mynet (@mynet) September 18, 2026
Ambulans şoförü, sürücüye “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağ!” diyerek tepki gösterdi.pic.twitter.com/edotOZVQQx
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