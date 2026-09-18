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İstanbul'da ambulans şoförünü çileden çıkarttı! "Hala sağa geçmiyorsun"

Hasta taşıyan ambulansın önünde dakikalarca ilerledi, sirenlere ve uyarılara aldırmadı! İstanbul’da bir sürücünün insan sağlığını hiçe sayan davranışı tepki çekti. Ambulans şoförünün “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa!” diye seslendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da ambulans şoförünü çileden çıkarttı! "Hala sağa geçmiyorsun"
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul trafiğinde bir sürücü, arkasından gelen ambulansa dakikalarca yol vermedi. Hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans şoförü sürücüye defalarca seslendi ancak art arda gelen uyarılar da sonuç vermedi.

“HALA SAĞA GEÇMİYORSUN”

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ambulans şoförünün “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa!” diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

İstanbul da ambulans şoförünü çileden çıkarttı! "Hala sağa geçmiyorsun" 1

TEKRAR TEKRAR UYARDI

Sürücüye plakasının emniyete bildirildiğini söyleyen şoför, “Hala sağa geçmiyorsun. Aynalarını kontrol et” sözleriyle uyarısını sürdürdü.

İstanbul da ambulans şoförünü çileden çıkarttı! "Hala sağa geçmiyorsun" 2

TEPKİ TOPLADI

Siren sesine ve anonslara rağmen ambulansın geçişine izin vermeyen sürücü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik ambulans
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