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Adana’da minik öğrencilerden sıfır atık farkındalığı

Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri, çevre temizliği için çöp topladı. Etkinlik çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Adana’da minik öğrencilerden sıfır atık farkındalığı

Adana genelinde yürütülen "Eğitim Kenti Adana" projesi çerçevesinde Halit Dağlı İlkokulu’nda sıfır atık ve çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde ve çevresinde yerde gördükleri cam, plastik ve kağıt atıkları tek tek toplayan öğrenciler, ayrıştırdıkları çöpleri geri dönüşüm kutularına attı.

Adana’da minik öğrencilerden sıfır atık farkındalığı 1

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BİR GELECEK EMANET ETMEK"

Etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya gelen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, projenin Adana genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü ifade ederek, "Burada ayrıştırma, geri dönüşüm ve atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi bilincini oluşturuyoruz. Amacımız çocuklarımıza temiz bir gelecek emanet edip onların da yarınlara temiz bir dünya bırakmasını sağlamak. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Adana’da minik öğrencilerden sıfır atık farkındalığı 2

Halit Dağlı İlkokulu’nun proje kapsamında pilot bölge olarak seçildiğini belirten Okul Müdürü Seyban Karaköse ise öğrencilerde çevre bilincini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizle birlikte mahallemizin ve okulumuzun sokaklarını temizledik. Geçtiğimiz yıl ‘Yeşil Vatan’ temasıyla Dağılcak mevkiisindeki yol kenarı atıklarını da toplamıştık. Öğrencilerimizi sıfır atık konusunda sürekli ve bilinçli şekilde eğitmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Adana’da minik öğrencilerden sıfır atık farkındalığı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan geri dönüşüm Sıfır atık çevre
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