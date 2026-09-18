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Batman'da aile faciası! Bıçakla eşi ve 2 çocuğunu katledip intihar etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Gözü dönmüş baba, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla katlettikten sonra kendini asarak intihar etti.

Batman'da aile faciası! Bıçakla eşi ve 2 çocuğunu katledip intihar etti

Olay Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıkardı. Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Batman da aile faciası! Bıçakla eşi ve 2 çocuğunu katledip intihar etti 1

BIÇAKLA EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Batman da aile faciası! Bıçakla eşi ve 2 çocuğunu katledip intihar etti 2

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Batman da aile faciası! Bıçakla eşi ve 2 çocuğunu katledip intihar etti 3

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Batman facia
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