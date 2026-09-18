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6 aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü! Eşi ve 3 akrabası gözaltına alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde K.F.’nin (24) 3 akrabasıyla birlikte dövdüğü 6 aylık hamile eşi Didar Filiz (20), yaşamını yitirdi. K.F. ile 3 akrabası gözaltına alındı. Talihsiz kadının dayısı Boran Kapcak, "Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok." ifadelerini kullandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i feci şekilde dövdü. Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

6 aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü! Eşi ve 3 akrabası gözaltına alındı 1

"ÇOCUĞU 10 KİŞİ BİRDEN DÖVMÜŞ GİBİ"

Yeğenim 19 yaşındaydı gencecikti hamileydi iki çocuk geride kaldı diyen dayı Boran Kapcak, "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. Ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da işte vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi kadın şiddeti bu ya. Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin. Yazık günah da 19 yaşındaki gencecik iki çocuk annesi ve 7 aylık da hamile. Ne bileyim kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı" diye konuştu.
6 aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü! Eşi ve 3 akrabası gözaltına alındı 2

6 aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü! Eşi ve 3 akrabası gözaltına alındı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye
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