Kendisini polis olarak tanıtıp 3,5 milyon lira dolandırdı, kuyumcuda altın alırken yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, hesabında dolar ve euro cinsinden şüpheli para hareketleri bulunduğunu söylediği H.B.'yi 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş dolandırdı.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP 3,5 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Banka görevlisinin uyarısıyla dolandırıldığını anlayan H.B., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kuyumcuya gönderildiğini tespit etti. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu şüpheli R.T., kuyumcuda altın aldığı sırada yakalandı.

ALTIN ALIRKEN YAKALANDI

Şüphelinin aldığı altınlar muhafaza altına alınarak kuyumcuya teslim edilirken, 3 milyon 500 bin 837 lira 56 kuruş H.B.'ye iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır