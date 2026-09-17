İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda CHP’den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP’den ayrıldığını duyurdu. İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 3. Oturumunda söz alan Arda, istifa kararına ilişkin açıklamasında siyasette kişisel ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

CHP'Lİ EKREM ERAY ARDA İBB MECLİS ÜYESİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Arda’nın, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevini bağımsız üye olarak sürdüreceği öğrenildi.

Ekrem Eray Arda, İBB Meclisinde Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır