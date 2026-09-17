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Nikol Paşinyan'dan Rusya itirafı: "Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "2022 Eylül olayları, (Rusya'nın) 102. Askeri Üssün Ermenistan'ın güvenliği için hayati bir öneme sahip olmadığını gösterdi. Eğer üssü geri çekmeye karar verirlerse itiraz etmeyeceğiz. 102. Askeri Üs, Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor" dedi.

Nikol Paşinyan'dan Rusya itirafı: "Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Paşinyan, "Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Üssü geri çekmek istiyorlarsa yarın çekebilirler. Kalmak istiyorlarsa, Ermenistan'da ihtiyacımız olmayan bir üssün konuşlandırılmasının şartlarını görüşmeye hazırız. Bu tutumda belirsiz olan ne var?" ifadelerini kullandı.

Nikol Paşinyan dan Rusya itirafı: "Ermenistan ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor" 1

PAŞİNYAN: "RUS ÜSSÜNÜN BİZİM GÜVERİĞİMİZE FAYDASI YOK"

Paşinyan, "Ermenistan'da faaliyet gösteren Rus askeri üssü konusunu hiçbir zaman gündemimize almadık. Şimdi Rusya bunu gündeme aldı ve biz de bu tartışmaya ilişkin bir pozisyon alıyoruz. Geri çekmek istiyorlarsa geri çeksinler" ifadelerini kullandı. Paşinyan Azerbaycan'ın Karabağ'da tam egemenlik sağlamasıyla sonuçlanan operasyonu işaret ederek, "2022 Eylül olayları, 102. Askeri Üssün Ermenistan'ın güvenliği için hayati bir öneme sahip olmadığını gösterdi. Hiçbir yetkilimiz böyle bir konuyu gündeme getirmedi veya herhangi bir Rus yetkiliye böyle bir soru yöneltmedi.

Nikol Paşinyan dan Rusya itirafı: "Ermenistan ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor" 2

"ÇEKİLMEKLE TEHDİT EDİLMEMİZE GEREK YOK"

Eğer üssü geri çekmeye karar verirlerse itiraz etmeyeceğiz. 102. Askeri Üs, Ermenistan'ın güvenliğine hiçbir katkı sağlamıyor. Eğer geri çekmek istemezlerse bu konuyu da görüşmeye hazırız" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın dengeli bir dış politika ve dengeyi koruma politikası izlediğini yineledi. Paşinyan, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (CSTO) çekilmekle tehdit edilmemize gerek yok. Eğer bizi çekmek istiyorlarsa çeksinler. Eğer çekmek istemiyorlarsa çekmesinler" dedi.

PUTİN'İN AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Rus askeri üssüne ihtiyaç duymadığına inanması durumunda Rusya'nın üssü "yarın bile" geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti. Putin aynı zamanda Ermeni tarafının Rus askeri varlığını sürdürmek istemesi durumunda Moskova'nın iş birliğine devam etmeye hazır olduğunu da belirtmişti. 3 Eylül'de Nikol Paşinyan bu açıklamaya yanıt vererek, "Ermenistan'daki 102. askeri üssün varlığını hayati bir gereklilik olarak görmüyoruz. Rusya askeri üssü Ermenistan'dan çekmeye karar verirse itiraz etmeyiz, ancak burada kalma arzusunu dile getirirlerse bunu da görüşürüz. Ancak bu süre zarfında bu konuyu hiç gündeme getirmedik" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Rusya Nikol Paşinyan
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