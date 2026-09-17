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Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Siirt merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM ekiplerince, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" faaliyeti kapsamında operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı 1

SİİRT MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin suçlar kapsamında yürütülen çalışma kapsamında Siirt merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı 2

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 8 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Siirt yasa dışı bahis
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