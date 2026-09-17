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Gören dönüp bir daha baktı: Deve kuşu trafiği birbirine kattı

Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu, araçların arasında koşarak trafikte zor anların yaşanmasına sebebiyet verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalanan deve kuşu sahibine teslim edildi.

Gören dönüp bir daha baktı: Deve kuşu trafiği birbirine kattı
Sariye Nur Dönmez

Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu trafikte kaosa neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine teslim edildi.

TRAFİKTE KAOS YARATTI

Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa yol açtı.

Gören dönüp bir daha baktı: Deve kuşu trafiği birbirine kattı 1

Yoldan geçen araçların arasında koşan deve kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak devekuşunu yakalamak için çalışma başlattı.

Gören dönüp bir daha baktı: Deve kuşu trafiği birbirine kattı 2

Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede yakalanan deve kuşu, sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şile
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