Bodrum’da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis Karayolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ede idaresindeki 48 AUT 829 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

MOMTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Refüje çıkan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Metin Ede’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır