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Çorum'da öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi

Çorum’un Osmancık ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Yasemin Yanık için bir araya gelen kadınlar oturma eylemi düzenledi.

Çorum'da öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün çalıştığı markette, eski eşi İsmail B. tarafından silahla vurulan Yasemin Yanık hayatını kaybetmişti, İsmail B. de intihar etmişti.

Çorum da öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi 1

YASEMİN YANIK İÇİN OTURMA EYLEMİ

Osmancık Kent Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı. Grup adına açıklama yapan Gaye Arslanbaş, kadın cinayetlerine tepki göstererek, "Kadınların ölmediği günleri görmek istiyoruz. Yasemin bugün aramızda değil ama onun konuşacak sesi kalmadığı için biz onun adına konuşacağız. Biz onun yerine diyeceğiz ki 'ben yaşamak istiyordum'. Sana söz veriyoruz, adını unutmayacağız, seni yalnızca bugün hatırlamayacağız ve senden sonra başka bir kadının fotoğrafının altına aynı cümle yazılmasın diye sesimizi yükselteceğiz. Çünkü hiçbir kadın eksilmesin istiyoruz. Bir anne daha toprağa verilmesin, bir çocuk daha annesiz kalmasın" dedi.

Çorum da öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi 2

Çorum da öldürülen Yasemin Yanık için oturma eylemi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum eylem
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