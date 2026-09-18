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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den il il sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Doğu Akdeniz'in kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış beklenirken 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. Batı kesimlerde hava sıcaklığının ise bugün 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den il il sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari'nin yanı sıra Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ile Mardin çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji den il il sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor 1

7 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji den il il sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor 2

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu da yağışların yurt genelinde devam edeceğini belirtti. Özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanakların etkili olacağını ifade eden Tekin, cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yağışların süreceğini söyledi.

Tekin, pazar günü de kuzeydoğu kesimlerde yağışların etkisini sürdüreceğini belirterek, "Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer normallerin altında seyredeceği belirtildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara

Fevzi Burak Tekin, Ankara'da yarın yağışın devam edeceğini ve çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti. Hafta sonunda ise yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların 23-25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul

Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yarın yağış görüleceğini belirten Tekin, "Avrupa Yakası parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Hafta sonunda İstanbul'da artık yağış etkisini kaybedecek. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 25-26 dereceleri arasında seyredecek." dedi.

İzmir

Kentte gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklığın ise 30-31 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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