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Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur’un babası emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine yönelik yeniden açılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alınmış, Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmişti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü saat 23.36'da uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kaşif Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur
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