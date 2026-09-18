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Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Emniyet müdürlerini kapsayan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti. Kararname kapsamında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra 24 il emniyet müdürü görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
Mustafa Fidan

Emniyet Genel Müdürlüklerinde yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Karara göre 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi 1

EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/316 sayılı kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile il emniyet müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleştirildi. Karar doğrultusunda genel müdür yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve çok sayıda ilin emniyet müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı.

Emniyet merkez teşkilatında üst düzey kadrolara getirilen isimler doğrultusunda Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olurken, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi 2

Merkez teşkilatı ile mevcut il kadroları arasındaki kaydırmalarda Personel Başkanı Ali Süllü Denizli'ye, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar'a, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi.

İller arası atamalarda Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İzmir'e, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Samsun'a, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu Diyarbakır'a ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri'ye atandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Aydın'a, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman Balıkesir'e yönlendirildi. Ayrıca Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez Van, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal Rize, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir Çankırı ve Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna getirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi 3

Yayımlanan kararla 21 polis başmüfettişi doğrudan il müdürlüklerine tayin edildi. Bu kapsamda Ali Erkan Aktaşgül Amasya'ya, Bülent Gürcan Bartın'a, Yusuf Fatih Atay Batman'a, Ayhan Karaduman Bayburt'a, Mehmet Darendeli Bingöl'e, Hikmet Ataman Bitlis'e, Gökhan Dedebağı Burdur'a, Esat Feryadi Doköz Erzincan'a, Mahmut Ay Erzurum'a, Mehmet Yüksel Gümüşhane'ye, Nihat Özen Hatay'a, Eraslan Er Iğdır'a, Osman Tınmazol Karabük'e, Mustafa Çakır Kırklareli'ne, Arslan Bağrıaçık Kilis'e, Arif Hakan Tandoğan Kütahya'ya, Mustafa Varol Mardin'e, Cemal Dalman Muş'a, Sinan Dallı Nevşehir'e, Yavuz Doğan Şırnak'a ve Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Resmi Gazete de yayımlandı: 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi 4

24 EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararname kapsamında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra 24 il emniyet müdürü görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Merkeze alınan il emniyet müdürleri arasında Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Hatay Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kilis Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen yer aldı.

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