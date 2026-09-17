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ABD’den İran heyetine BM Genel Kurulu öncesi vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu öncesi yapılan açıklamada, vize başvurusunda bulunan İranlı heyetin çekirdek kadrosu ve gerekli personeline vize verildiğini açıkladı.

ABD’den İran heyetine BM Genel Kurulu öncesi vize onayı

ABD, Tahran yönetimiyle Orta Doğu bölgesinde devam eden siyasi ve askeri gerginliğe rağmen gelecek hafta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesinde vize başvurusunda bulunan İranlı yetkililerin başvurularını onayladı.

ABD'DEN İRAN'A BM İÇİN ONAY ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta New York’ta düzenlenecek üst düzey BM toplantısına katılacak İran heyetinin çekirdek kadrosu ve gerekli personeline vize verilmesine yeşil ışık yakıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, "Ev sahibi ülke olarak yükümlülüklerimiz doğrultusunda, İran rejiminin çekirdek heyeti gelecek hafta düzenlenecek BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası’na katılabilecek" dedi.

ABD’den İran heyetine BM Genel Kurulu öncesi vize onayı 1

HEYETTEKİ İSİMLER BASINA SIZDI

Yetkili, bu yılki İran heyetinin geçen yılki heyetten daha küçük olacağını belirterek, heyet üyelerinin çeşitli seyahat kısıtlamalarına ve lüks ürün satın almalarına yönelik yasaklara tabi olacağını ifade etti.

Yerel basında yer alan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, söz konusu çekirdek heyette İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yer aldığı öne sürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd bm
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