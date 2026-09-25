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Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte"

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin yeni bir telsiz kaydına ulaşıldı. Söz konusu ses kaydında dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı'nın "Bir yanlışlık var bu işte" dediği anlar dikkat çekti.

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte"
Devrim Karadağ

25 Mart 2009'da beraberindekilerle birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden dönemin Büyük Birlik Partisi lideri (BBP) Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yıllar sonra yeniden açılan soruşturma devam ederken; çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte" 1

TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na ait telsiz kayıtları yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın ulaştığı telsiz kayıtlarında, arama-kurtarma ekiplerinin helikopterin bulunduğu değerlendirilen bir noktaya sevk edildiği, ancak söz konusu bölgede herhangi bir ize rastlanmadığı duyuluyor.

İL JANDARMA KOMUTANI: “BİR YANLIŞLIK VAR BU İŞTE GENE”

Yüzbaşı K.S.: Emredin komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Ya Kemal! Bu dünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Üsteğmen orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Herkes orada, AKUT’çular orada. Yok orada bir şey.

Yüzbaşı K.S.: Komutanım bunu Genelkurmay, şeyden, Genelkurmay’dan aldık komutanım.

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte" 2

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: E aldınız da bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Şimdi oraya tepede zirvede, çok da ciddi bir tipi var orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ, YENİ GÖZALTILAR VAR

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 16 ilde yeni operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 33 kişi gözaltına alındı.

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte" 3

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Telsiz kayıtları ortaya çıktı! Muhsin Yazıcıoğlu nun ölümünden hemen sonra... "Bir yanlışlık var bu işte" 4

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Muhsin Yazıcıoğlu telsiz
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