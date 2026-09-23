Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sokak modasının efsanesi Puma Suede şok fiyatla satışta!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sokak modasının efsanesi Puma Suede şok fiyatla satışta!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modası asla geçmeyen, her kıyafetin altına kusursuz uyan bir joker arıyorsanız, bu indirim tam size göre. Kot pantolonla da, eşofmanla da, kumaş pantolonla da anında uyum sağlayan Puma Suede Classic modelinin fiyatı ilk defa bu kadar düştü! Bütçenizi zorlamadan hem şık görünmek hem de uzun yıllar giyebileceğiniz sağlam bir sneaker almak istiyorsanız, bu fiyatı kaçırmayın deriz.

Öyle bir ayakkabı düşünün ki hem klasik kombinlerinize uysun hem de hafta sonu rahatlığında size eşlik etsin. Yıllara meydan okuyan tasarımıyla herkesin favorisi Puma Suede Classic, birinci sınıf süet derisi ve ikonik çizgileriyle tam olarak bu beklentiyi karşılıyor. Gardırobunuzun en joker parçası olacak bu efsane model şu an inanılmaz avantajlı bir fiyat etiketine sahip, gelin detaylara göz atalım.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Puma Suede Classic Günlük Spor Ayakkabı

Sokak modasının efsanesi Puma Suede şok fiyatla satışta! 1

Sneaker denince akla ilk gelen Puma Suede Classic, birinci sınıf süet deri üst yüzeyiyle hem göz alıcı bir estetik sunar hem de uzun ömürlü bir dayanıklılık vadeder. Ayak anatomisine mükemmel uyum sağlayan normal kalıbı, yumuşak sentetik astarı ve konforu artıran iç taban teknolojisi sayesinde gün boyu süren yürüyüşlerde bile maksimum rahatlık yaşatır. Zemin tutuşunu güçlendiren sağlam kauçuk dış tabanı kaymaları önlerken zamansız silüeti her tarza kusursuz uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel spor ayakkabılar. Onları seven kocam için aldım. Çok rahat olduklarını ve mükemmel uyum sağladıklarını söylüyor."
  • "Gerçek bir klasik. Bu spor ayakkabılara bayılıyorum. Her anlamda mükemmel.."
Ürünü İncele

Puma Suede Classic modelinin avantajlı diğer renkleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 23 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

 Sınırlı süre fırsatını yakalayın: Puma spor ayakkabı indirimde

Sınırlı süre fırsatını yakalayın: Puma spor ayakkabı indirimde

 Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

 Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

 Apple'ın en yeni modelleri: iPhone 18 Pro serisi şimdi satışta

Apple'ın en yeni modelleri: iPhone 18 Pro serisi şimdi satışta

 Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

 Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!

Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma erkek ayakkabı puma spor ayakkabı puma spor ayakkabı erkek
İş birliği İçerikleri
Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

Sınırlı süre fırsatını yakalayın: Puma spor ayakkabı indirimde

Sınırlı süre fırsatını yakalayın: Puma spor ayakkabı indirimde

A101'e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

A101'e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

Güçlü çekim ve pratik temizlik: Robeve vakumlu süpürge indirimde

Güçlü çekim ve pratik temizlik: Robeve vakumlu süpürge indirimde

Güçlü çekim ve pratik temizlik: Robeve vakumlu süpürge indirimde

Güçlü çekim ve pratik temizlik: Robeve vakumlu süpürge indirimde

İçeceklerini yanından ayırmayanlar için kaçırılmayacak Stanley fırsatı

İçeceklerini yanından ayırmayanlar için kaçırılmayacak Stanley fırsatı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

15-16-18-20 Eylül BİM kataloğu yayında! Monster bilgisayar geliyor

Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!

Mevsim geçişlerinin en ideal ve şık botu Camper Pix İndirimde!

Karavan ve küçük mutfaklar için: Bob Taşınabilir Bulaşık Makinesi

Karavan ve küçük mutfaklar için: Bob Taşınabilir Bulaşık Makinesi

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

Çizilmez safir camı ve su geçirmez: Seiko saat fırsatını kaçırmayın

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Karaman’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

Karaman’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

Karabük’te ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı

Karabük’te ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı

Adana'da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim"

Adana'da vahşet! Uyandırdığı için darbettiği nişanlısı tarafından öldürüldü: "Sadece uyandırmak istemiştim"

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı! Fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 il için uyarı: Saat saat açıkladı!

Batı Karadeniz’de fırtına alarmı: Saat verildi

Batı Karadeniz’de fırtına alarmı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.