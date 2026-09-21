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Motor tutkunlarına özel: Kaçırılmayacak LEGO Technic fırsatı
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Motor tutkunlarına özel: Kaçırılmayacak LEGO Technic fırsatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Haftanın yorgunluğunu ekran başından uzaklaşıp ellerinizle bir şeyler üreterek atmak gibisi yoktur. LEGO Technic BMW M 1000 RR, zihninizi boşaltıp yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz büyüleyici bir proje sunuyor. Gerçeğini aratmayan detayları ve 1:5 ölçekli devasa tasarımıyla bu model, koleksiyonunuzun imzası olacak. Üstelik şimdi kaçırılmayacak 2.300 TL indirimle bu yapım deneyimini yapmaya hazır olun!

Motosiklet tutkunları ve detaycı model severler için tasarlanan LEGO Technic BMW M 1000 RR; üç hızlı şanzımanı, dört pistonlu motoru ve ikonik renkleriyle hayranlık uyandırıyor. Günün stresinden uzaklaşmak ve koleksiyonunuza en özel parçayı eklemek için harika bir zaman. Hazır 2.300 TL indirimdeyken bu eşsiz deneyimi kendinize veya sevdiklerinize hediye edin.

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LEGO Technic BMW M 1000 RR 42130 Yapım Seti (1921 Parça)

Motor tutkunlarına özel: Kaçırılmayacak LEGO Technic fırsatı 1

Yetişkinler için özel olarak tasarlanan LEGO Technic BMW M 1000 RR model seti, motor hayranlarını büyüleyecek 1:5 oranında ölçeklendirilmiş olağanüstü bir yapım. 27 cm yükseklik, 45,5 cm uzunluk ve 17 cm genişliğe sahip bu ihtişamlı model; üç vitesli çalışan şanzımanı, ön ve arka süspansiyon sistemi, zincirli transmisyonu ve dört pistonlu mafsallı motoruyla gerçeğini birebir taklit eder. Çarpıcı kırmızı, beyaz ve mavi renk kombinasyonu, simgesel BMW armaları ve özenle işlenmiş ön cam detaylarıyla prestijli bir tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün harika! Fiyatı diğer sitelere göre çok iyi. Parça eksiği hiç yok sıfır kapalı kutu, satıcı güvenilir, kargo hızlı. Ürün gayet büyük ölçüde benim 2. LEGO Technic motorum çok memnunum."
  • "Mükemmel!l LEGO Technic seviyorsanız düşünmeden alın!"
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Bu içerik 21 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İş birliği İçerikleri
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