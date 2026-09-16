Apple'ın en yeni modelleri: iPhone 18 serisi ve iPhone Duo'yu sizin için inceledik

Apple iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro, 6,3 inç Super Retina XDR ekranıyla oldukça geniş ve canlı bir görüntüye sahip. HDR ekran ve Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve 48 MP Pro Fusion kamera sistemiyle 18 Pro'nun değişken diyaframlı telefoto kamerası detayları çok daha net yakalamanıza imkan tanıyor. Uzun süreli video oynatma kapasitesi ile tüm gün süren kullanımlarda pil derdini ortadan kaldıran model, A20 Pro çipin verdiği yüksek performansı ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

Apple iPhone 18 Pro'nun avantajları ve dezavantajları:

48 MP Pro Fusion üçlü kamera sisteminin değişken diyafram ve gelişmiş optik zoom kapasitesi sayesinde gece çekimlerinde veya hareketli anlarda stüdyo kalitesinde profesyonel fotoğraflar yakalamanızı sağlar.

A20 Pro işlemcisi ağır video montajlarını doğrudan telefonda yapabilmenize ve konsol kalitesindeki oyunları donmadan oynamanıza olanak tanır.

34 saate kadar video oynatma özelliğiyle sabah şarjdan çıkardıktan sonra yoğun iş günlerinde bile priz arama stresini tamamen ortadan kaldırır.

120 Hz ProMotion ekranı, sayfaları kaydırırken veya arayüzde gezinirken gözü yormayan, pürüzsüz ve yağ gibi akan bir görsellik sunar.

Apple iPhone 18 Pro, standart modellere kıyasla daha yüksek bir bütçe gerektirdiğinden herkes için kolay ulaşılabilir değildir.

Apple iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max, Apple'ın en yeni ve en güçlü işlemcisi olan A20 Pro çipiyle hem performansı hem de enerji verimliliğini artırıyor. Detayları daha net ve canlı hale getiren 6,9 inçlik büyük ekran boyutuyla özellikle video izlemek ve oyun oynamak için mükemmel bir seçenek olan cihaz, Super Retina XDR ekranla üst düzey bir görsel deneyim yaşatıyor. Apple, 48 MP ana kamerayı iPhone 18 Pro Max'te bir adım daha ileriye taşıyor. Saniyede 120 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision özelliği ile sinema kalitesinde videolar çekebilen bu model, anılarını ölümsüzleştirmeyi seven herkes için harika bir seçenek sunuyor.

Apple iPhone 18 Pro Max'in avantajları ve dezavantajları:

6,9 İnç dev ekran, dizi/film izlerken veya e-postaları okurken maksimum görüş alanı sunarak adeta mini bir tablet deneyimi yaşatır.

2 TB'a varan depolama sayesinde fotoğraf ve videoları silme derdi yaşamadan yıllarca tüm arşivinizi yanınızda taşımanıza imkan tanır.

Gelişmiş Tetraprizma Telefoto Lens, çok uzaktaki detayları bozmadan yakınlaştırarak mükemmel netlikte fotoğraflamanızı sağlar.

iPhone 18 Pro Max, büyük gövdesi ve ağırlığı nedeniyle tek elle kullanımı zorlaştırabilir ve cepte taşırken ağırlık hissedilmesine yol açabilir.

Premium özellikleri nedeniyle hem kendi serisindeki hem de Apple'ın daha bütçe dostu modelleriyle kıyaslandığında bütçeyi zorlayabilir.

Apple iPhone Duo

Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan iPhone Duo, kapalı konumdayken 5,4 inçlik pratik dış ekranı, açıldığında ise 7,6 inçlik devasa Nano-texture Super Retina XDR iç ekranı ile akıllı telefon formunu baştan tanımlıyor. Gücünü A20 Pro çipten alan cihaz, titanyum menteşe kapağı, Apple Pencil desteği ve ultra ince katlanabilir tasarımıyla öne çıkıyor. Arkada yer alan 48 MP Dual Fusion kamera sistemi ve iç ekrana gizlenen ekran altı FaceTime kamerası ile akıcı bir tasarım sunuyor.

Apple iPhone Duo'nun avantajları ve dezavantajları:

7,6 inç katlanabilir ekran ve Apple Pencil desteğiyle bir tarafta belgenizi incelerken diğer tarafta Notlar uygulamasında kaleminizle çizim veya not alma olanağı tanır.

iOS 27 ile gelen ekranı ikiye bölme özelliği sayesinde görüntülü toplantı yaparken aynı anda diğer yarıda sunum dosyanızı takip etmenizi sağlar.

İç ekranda 31, dış ekran kullanımında 44 saate varan pil ömrü ve 20 dakikada %50 şarj olma yeteneği sayesinde uzun seyahatlerde veya priz bulunmayan ortamlarda kesintisiz iletişim sunar.

Katlanabilir yapısına rağmen IP68 sertifikasıyla ve ince titanyum tasarımıyla dayanıklılık kaygısı yaşamadan prestijli bir kullanım sağlar.

Yüksek başlangıç fiyatıyla daha kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap eden Duo, yalnızca eSIM teknolojisini desteklediği için operatör değişikliğinde veya yurt dışı seyahatlerinde fiziksel SIM kart takılmasına izin vermez.

Pro modellerdeki gibi uzun menzilli optik zoom kamerası bulunmadığından, çok uzaktaki nesneleri kayıpsız yakınlaştırma imkanı sunmaz.

Bu içerik 16 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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