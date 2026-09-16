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Antalya'da dehşet! Eşini, eşinin annesini ve babasını katletti

Kahreden haberi adresi bu kez Antalya oldu. Korkuteli'nde boşanması aşamasındaki eşinin yanına giden Sefer Coşkun eşini, eşinin annesini ve babasını av tüfeğiyle katletti. Cinayet sırasında evde olan 3 çocuk ise koruma altına alındı.

Antalya'da dehşet! Eşini, eşinin annesini ve babasını katletti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 05.00 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

3 ÇOCUK DA EVDEYDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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