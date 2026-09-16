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Kağıthane'de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar...

İstanbul Kağıthane'de 30 yaşındaki Zeliha T. işten eve döndüğü sırada Burak G. tarafından sözlü tacize uğradı. Akabinde 31 yaşındaki Caner E. ise Zeliha T.'yi öpmeye çalıştı. Zeliha T. çığlık atarak yakınlarını çağırdı ve taraflar arasında kavga çıktı. 2 şüpheliden birinin Zeliha T.'yi 3 aydır takip ettiği öğrenilirken, şüpheliler polisin dron takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kağıthane'de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar...

İğrenç olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İşten dönen Zeliha T., yanına gelen Burak G.'nin kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ardından da öpmeye çalıştığını iddia etti. Burak G.'nin yanında olan Caner E.‘nin de kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini ileri sürdü. Olayın ardından sokakta bağıran Zeliha T.’nin ailesi aşağıya inerek yanına geldi. Taraflar arasında kavga çıkınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 1

DRONLA TAKİP EDİLİP YAKALANDI

Kavga sırasında Burak G. ile Caner E. kaçmak istedi. Bölgeyi havadan inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, 2 şüpheliyi dronla takip etti. Takibin ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Burak G. ile Caner E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 2

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Burak G.’nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Caner E.’nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 1’er olmak üzere 3 kez, emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 3

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 4

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 5

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 6

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 7

Kağıthane de iğrenç olay! Önce sözlü sonra fiziki taciz: İfadeleri alınıp serbest kaldılar... 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane cinsel taciz
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