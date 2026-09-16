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Yargıda yeni dönem başlıyor! Hakim ve savcı atamalarında kriterler değişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni sisteme geçileceğini açıkladı. Hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağı sistemde doğu-batı ayrımı kaldırılacak.

Yargıda yeni dönem başlıyor! Hakim ve savcı atamalarında kriterler değişti
Şevket Taner Şahin

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda köklü bir dönüşüm başlatacak yeni atama sisteminin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması temel alınacak, terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri de puanlamaya yansıtılacak.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemidir.

İl programlarımız kapsamında ziyaret ettiğimiz adliyelerimizde hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden biri olan yargılamaların makul sürede tamamlanması konusundaki hassasiyeti kendileriyle paylaştık.

Yargıda yeni dönem başlıyor! Hakim ve savcı atamalarında kriterler değişti 1

  1. Yargı Paketimizle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.

Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
atama Savcı hakim Akın Gürlek
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