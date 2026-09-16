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ABD - İran savaşında ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: "Kanıt bulundu"

Rusya'nın casus uydularının, İran'a ABD askeri tesisleri ve hedefleri hakkında istihbarat sağlayarak Tahran'ın ABD tesislerine yönelik hassas füze saldırılarına katkıda bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca, Rus casus uydularının İran'ın 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı öncesinde bölgeyi gözlemlediği iddiasına yer verilen analizde, Rusya'ya ait Kosmos 2573 uydusunun, saldırıdan 2 gün önce üssün üzerinden geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

ABD - İran savaşında ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: "Kanıt bulundu"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan gerilimde, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almış birçok askeri hedefi vurmuştu. Bu noktada daha önce de konuşulan 'Rusya'nın, İran'a istihbarat sağladığı' iddiası tekrar gündem oldu.

GÖRÜNTÜLEMENİN YANI SIRA RADAR VE TELSİZ SİNYALLERİNİ DE TESPİ EDEBİLİYOR

CNN'in analizinde, Rusya'nın yörüngedeki uydularının ABD askeri tesislerini görüntülemenin yanı sıra radar ve telsiz sinyallerini tespit edebildiği, füze rampalarından yayılan ısı izlerini belirleyebildiği ve bulutlu ya da karanlık koşullarda yeryüzündeki değişiklikleri izleyebildiği belirtildi.

ABD - İran savaşında ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: "Kanıt bulundu" 1

RUSYA'YA AİT UYDUNUN, SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE ÜSSÜN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Rus casus uydularının İran'ın 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı öncesinde bölgeyi gözlemlediği iddiasına yer verilen analizde, Rusya'ya ait Kosmos 2573 uydusunun, saldırıdan 2 gün önce üssün üzerinden geçtiği ileri sürüldü.

'KANIT BULUNDUĞU' ÖNE SÜRÜLDÜ

Analizde, aralarında görüntüleme, sinyal, kızılötesi ve sentetik açıklıklı radar özelliklerine sahip uyduların da bulunduğu 14 Rus uydusunun bölgeyi gözlemlediği iddia edildi.

CNN'e konuşan kaynaklar, üste oluşan hasarın boyutu ile saldırıların isabet oranının Rusya'nın sağladığı jeo-uzamsal istihbarat olmadan elde edilmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu belirterek, Rusya'ya ait bazı casus uydularının elde ettiği istihbaratın İran'a aktarıldığına ve bu bilgilerin bazı hassas saldırılarda kullanıldığına ilişkin kanıt bulunduğunu öne sürdü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya abd
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