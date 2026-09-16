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Kontrolden çıkan araç önce kamyonete, sonra park halindeki araçlara çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kamyonete ve park halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan araç önce kamyonete, sonra park halindeki araçlara çarptı

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siyaset G. (64) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, Recep Y. (32) yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araçlara çarptı. Savrulmaya devam eden otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Siyaset G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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