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Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesisini hedef aldı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz’e açılan Yanbu kentindeki Aramco petrol tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesisini hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

"SALDIRIYA KARŞI SALDIRIYLA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husiler
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