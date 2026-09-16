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Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Erken seçim tartışmaları sürerken AK Partili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, parti genel merkezinden bir arkadaşının 2028 seçimleri için ilk turda 2 Nisan, ikinci turda ise 16 Nisan tarihini tahmin ettiğini aktardı.

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur” açıklamasının ardından seçim tartışmaları sürerken Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir kulis paylaşımı geldi. Tayyar, erken seçim konusunda parti içinde bir hazırlık veya beklenti bulunmadığını belirtirken, genel merkezden bir kişinin seçimler için 2 Nisan 2028 ve 16 Nisan 2028 tarihlerini konuştuğunu söyledi.

"GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum" sözlerinin erken seçim işareti olarak yorumlanmasının ardından Şamil Tayyar konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Tayyar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok." Tayyar ayrıca parti içinde de erken seçime ilişkin bir hazırlık veya beklenti duymadığını belirtti.

NİSAN 2028 İHTİMALİNİ İŞARET ETTİ

Şamil Tayyar, daha önce 2027 yılının ekim veya kasım aylarının konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi. Tayyar'ın önceki açıklamalarında da erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savunarak Nisan 2028'i işaret ettiği görülüyor.

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih 1

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise seçim tarihine ilişkin aktardığı tahmin oldu. Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hatta genel merkezden bir arkadaşım, 'Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur' şeklinde tahminde bulundu, 'yaz bir kenarda kalsın’ dedi."

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih 2

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Şamil Tayyar Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ak parti
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