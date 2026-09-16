Koyun otlatırken kuyuya düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Mil Mahallesi’nde yaşandı. Yeğeniyle birlikte arazide koyun otlatan 54 yaşındaki Hamit Taş, iddiaya göre dikkatsizlik sonucu derinliği yaklaşık 140 metre olan el yapımı su dolu kuyuya düştü. Şahsın hiçbir çağrıya cevap vermemesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ŞUAK), kuyudaki şahsa ulaşmayı başardı. Çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır