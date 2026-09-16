Didim'de protokol krizi! Belediye başkanının tavrı gündem oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende protokol sıralaması üzerinden tartışma yaşandı. Törende sunucu, protokolde ismi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’dan önce okunması gereken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın adını, daha sonra okudu.

PROTOKOLE SIRTINI DÖNDÜ

Zeybek Haber'in paylaştığı görüntülerde Gençay bu duruma tepki gösterdi. Gençay’ın, çelenk sunumu sırasında arkasını döndüğü görüldü.

GENÇAY: "DİDİM HALKININ İRADESİNİ TEMSİL EDİYOR"

Tartışma yaratan görüntülerle ilgili Gençay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Didim Belediye Başkanlığı makamının Didim halkının iradesini temsil ettiğini belirtti:

"Bugün yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığı makamına yönelik, protokol düzeniyle bağdaşmayan bir tutumla karşılaştık.

Didim Belediye Başkanlığı makamı, Didim halkının iradesini temsil eder. Bu makama gösterilecek saygı, kişilere göre değişebilecek bir tercih değil; devlet geleneğinin, kurumsal nezaketin ve karşılıklı saygının gereğidir.

Benzer durumlarla daha önce de karşılaşılmış olması ve bugün aynı yaklaşımın bir kez daha ortaya çıkması, konunun yalnızca münferit bir protokol hatası olarak değerlendirilmesini güçleştirmektedir.

Bu nedenle, Didim halkının iradesine ve temsil ettiğim makamın saygınlığına duyduğum sorumluluk gereği, söz konusu tutuma ilişkin tepkimi tören sırasında açıkça ortaya koydum.

Kamu kurumlarının birbirlerinin temsil makamlarına gerekli özeni göstermesi; protokol kurallarının kişisel değerlendirmelerden, siyasi yaklaşımlardan ve farklı tutumlardan bağımsız olarak, devlet ciddiyeti ve kurumsal anlayış içerisinde uygulanması gerektiğine inanıyorum.

Kurumlar arasındaki karşılıklı saygıyı korumak ve temsil edilen makamların saygınlığına gerekli özeni göstermek hepimizin sorumluluğudur.

Konuyu kamuoyunun takdirine saygılarımla sunarım."