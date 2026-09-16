Elazığ'da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiotomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen bir otomobil ikiye bölündü.
Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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