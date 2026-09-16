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Elazığ'da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen bir otomobil kazasında takla atan bir otomobil ikiye bölündü. Korkunç kazada 2 kişi yaşamını yititirken, 2 kişi de yaralandı.

Elazığ'da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiotomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen bir otomobil ikiye bölündü.

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 1

HURDAYA DÖNDÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 3

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 4

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 5

Elazığ da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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