Elazığ'da korkunç kaza! İkiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikiotomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen bir otomobil ikiye bölündü.

HURDAYA DÖNDÜ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır