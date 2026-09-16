Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak düştü! Enkaza 3 gün sonra ulaşıldı

Kolombiya'da arama kurtarma ekipleri, kaybolduktan yaklaşık bir gün sonra yeri tespit edilen Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede üç gün sonra karadan ulaştı.

13 EYLÜL SABAHI TELSİZ BAĞLANTISI KESİLDİ

Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle sabah 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.

EKİPLER HELİKOPTER İLE BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması yüzünden ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.

KAZADAN 3 GÜN SONRA ENKAZA ULAŞILDI

Bunun üzerine kurtarma ekipleri, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı.

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığı, bölgenin dik ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü bildirildi. Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin durumu ve uçağın enkazına ilişkin bilgi paylaşmadı.

UÇAKTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına hava unsurlarıyla destek verilirken, bölgenin Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olduğu ifade edildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alanda düştüğünü belirlemişti.

Uçağın kaybolmasının ardından bölgede acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.

EŞİ KONUŞTU: "ŞU ANA KADAR DURUM BELİRSİZ"

Uçağın pilotu Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya basınına konuştu. Revelo, "Bugün çok erken saatlerden itibaren hepimiz bağlantı hâlindeydik. Hem dört yolcunun aileleri hem de pilotun ailesi olarak gelişmeleri birlikte takip ettik. Bize verilen bilgiye göre Hava Kuvvetlerine ait iki özel donanımlı helikopter bölgede uçuş yaptı. Ancak hava koşulları, konum ve bölgenin coğrafi yapısı çalışmaları oldukça zorlaştırdı. Uçağa ait başka parçaları bulmak ve içindekilerin durumunu öğrenebilmek için bölgeye ekipler de indirildi. Fakat açık konuşmam gerekirse şu ana kadar durum belirsiz. Uçakta bulunan kişilerin sağlık durumuyla ilgili hâlâ hiçbir bilgimiz yok. Bu, insani bir mesele. O uçaktaki insanlar çok önemli bir tıbbi ve sosyal hizmet yürütüyordu" dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır