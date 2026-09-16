Yer: Eyüpsultan! "Annemi taciz ediyor" diyerek dehşet saçtı... O anlar kamerada

Olay, Eyüpsultan'da bulunan bir parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin K. (22) annesinin bir süredir rahatsız edildiğini ve takip edildiğini öğrendi.

BACAĞINA ATEŞ EDİP KAÇTI

Hasan Hüseyin K., annesini taciz ettiğini iddia ettiği Gürkan A. (24) ile bölgede bulunan bir parkta karşılaştı. Hasan Hüseyin K., yanındaki silahı çıkartarak Gürkan A.'ya ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

BACAKLARINDAN YARALANAN ŞAHIS, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan Gürkan A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Gürkan A. daha sonra ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin K., ekiplerin başlattığı çalışma sonucu yakalandı. Polislerin başlattığı soruşturma sürüyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Ayrıca olay anına ilişkin görüntüler çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan Hüseyin K.'nın Gürkan A.'ya ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden uzaklaştığı görüldü.