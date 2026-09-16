İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık"

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir tacirlerine düzenlenen operasyonun görüntülerini ve detaylarını paylaştı.

2 ŞÜPHELİ VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Uyuşturucuya Topyekûn Savaş Açtık.

Esenyurt ilçesinde bir araç ve bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda:

840 kg toz halinde Pregabalin

800 bin adet sentetik ecza hap

1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül

5 adet hap üretim makinesi ele geçirildi.

2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kahramanlarımızın gerçekleştirdiği operasyonlarla; baronundan, torbacısından finans kaynağına kadar bu karanlık zincirin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.!"