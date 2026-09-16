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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık"

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Doğukan Akbayır

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları tam gaz sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalandığını açıklarken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir tacirlerine düzenlenen operasyonun görüntülerini ve detaylarını paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 1

2 ŞÜPHELİ VE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Uyuşturucuya Topyekûn Savaş Açtık.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 2

Esenyurt ilçesinde bir araç ve bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda:

  • 840 kg toz halinde Pregabalin
  • 800 bin adet sentetik ecza hap
  • 1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül
  • 5 adet hap üretim makinesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 3

2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kahramanlarımızın gerçekleştirdiği operasyonlarla; baronundan, torbacısından finans kaynağına kadar bu karanlık zincirin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.!"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 4

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 5

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık" 6

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu Selami Yıldız
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