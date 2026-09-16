İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu! Zehir tacirlerine dev operasyon: "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık"

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir tacirlerine düzenlenen operasyonun görüntülerini ve detaylarını paylaştı.
Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:
"Uyuşturucuya Topyekûn Savaş Açtık.
Esenyurt ilçesinde bir araç ve bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda:
2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kahramanlarımızın gerçekleştirdiği operasyonlarla; baronundan, torbacısından finans kaynağına kadar bu karanlık zincirin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.!"
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