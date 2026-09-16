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Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray'deki ayrıntıyla yakalandı

Elazığ'da yangında evden cansız bedenleri çıkartılan Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopside cinayet ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının ise havalimanı X-Ray görüntülerinden belirlenerek yakalandığı öğrenildi. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray'deki ayrıntıyla yakalandı

Olay, 08.09.2026 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray deki ayrıntıyla yakalandı 1

YANAN EVDEN ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray deki ayrıntıyla yakalandı 2

OTOPSİDE KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Nimet Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray deki ayrıntıyla yakalandı 3

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çifte cinayete yangın süsü vermeye çalışmıştı! Katil, X-Ray deki ayrıntıyla yakalandı 4

"ZANLI X-RAY GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ"

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili detayları paylaştı. Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği, Nimet Üykü’ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı aktarıldı. Olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul’a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.’nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
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