HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 5 otomobil, otobüs, tır...

Gece saatlerinde yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi! İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazaya 5 otomobil bir otobüs ve bir tır karıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 11 kişi yaralanırken kimsenin hayati tehlikesinin olmaması sevindirdi.

İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 5 otomobil, otobüs, tır...

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 5 otomobil, otobüs, tır... 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza, gece saatlerinde İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 5 otomobil, otobüs, tır... 2

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir otoyolunda zincirleme kaza! 5 otomobil, otobüs, tır... 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendi astı! Kahreden olayını nedeni...İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendi astı! Kahreden olayını nedeni...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İzmir otoyol zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.