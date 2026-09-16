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İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendini astı! Kahreden olayını nedeni...

Dün Muğla'da ekiplerin ihbar üzerine girdiği bir iş yerinde baba asılı halde küçük çocukları ise yatakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Kenti yasa boğan olayda yeni detaylara ulaşıldı.

İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendini astı! Kahreden olayını nedeni...
Ufuk Dağ

Dün Muğla'da yaşanan facia tüm duyanları derinden yaraladı. Fethiye'de eşiyle boşanma sürecinde olan 37 yaşındaki Ergün Güngör, bir süredir sahibi olduğu yufkacı dükkanında yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu da yanına alan baba, dükkanın arka kısmındaki küçük odada çocuklarıyla birlikte kalıyordu.

İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendini astı! Kahreden olayını nedeni... 1

İHBARLA BİRLİKTE EKİPLER GELDİ

Dün sabah dükkanın açılmaması ve derin sessizlik üzerine polise haber verildi. Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki dükkanı açan polis, arka kısımda baba Ergün Güngör’ü asılı halde buldu. Küçük odadaki yatakta ise çocukları 10 yaşındaki Hatice ile 6 yaşındaki Hüseyin’in cansız bedenleri bulundu.

İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendini astı! Kahreden olayını nedeni... 2

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Sözcü'de yer alan habere göre, eşiyle boşanma sürecinde psikolojik sorunlar yaşayan baba Ergün Güngör, iki çocuğunu öldürdükten sonra kendini astı. Polis soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazeler Muğla Adli Tıp kurumuna götürüldü.

İki çocuğunu öldürüp aynı yerde kendini astı! Kahreden olayını nedeni... 3

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