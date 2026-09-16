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Meteoroloji il il uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. AKOM ise İstanbul'da çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli yağış geçişleri yaşanacağını duyurdu.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek!
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek! 1

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek! 2

İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda, "Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Çarşamba (yarın) gününden itibaren aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle il sıcaklıklarının 22–24°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

TRAFİK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluk oluştu.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek! 3

İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşların ise yağmur altında yürümek zorunda kaldığı görüldü.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul a kuvvetli sağanak geliyor: 3 gün sürecek! 4

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar ulaştı.

Trafik yoğunluğu şimdilerde yüzde 72 seviyesinde ilerlerken yağışların gün içerisinde yer yer etkisini sürdürebileceği öğrenildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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meteoroloji
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