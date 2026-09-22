Konfor ve performans bir arada: Under Armour Charged Surge 4 indirimi başladı

Hem profesyonel koşucuları hem de aktif olmayı sevenleri aynı noktada buluşturan bir ayakkabı düşünün; kilometrelerce koysanız bile yorgunluk hissettirmeyecek kadar destekleyici, günlük kombinleri tamamlayacak kadar estetik. Nefes alabilen file üst yüzeyi ve enerji dönüşümü sağlayan özel tabanıyla ister pistte sabah koşusunda ister şehir merkezinde yoğun bir günde, her anınızda size eşlik etmek için tasarlanan Under Armour ayakkabıda harika bir indirim başladı. İşte detaylar!

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Under Armour UA Charged Surge 4 Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA Charged Surge 4, nefes alabilen file üst yüzeyi ve sentetik katmanlarıyla hem dayanıklılığı hem de dengeyi artırır. Geliştirilmiş dolgulu bilek kısmı ve ayağa tam uyum sağlayan Deluxe Comfort System tabanlık üstün konfor sunar. Charged Cushioning® orta tabanı, esnek ve enerjik adımlar için hızlı tepki kabiliyeti sağlarken dayanıklı kauçuk dış tabanıyla da güçlü zemin tutuşu ve esneklik kazandırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Normalde 44 giyerim diğer ayakkabılarda ama Under armour markasında 44,5 uydu ayağıma. Gerçekten çok rahat ve hafif. Fiyatına göre çok iyi, özellikle üstündeki tekstil tabakası güzel."

"Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, çok rahat ve asla koku yapmıyor, sadece yarım numara büyük almanız yeterli. Ben 41 giyiyorum, hafif parmağıma baskı yapıyor. Yarım veya 1 numara büyük almanızı öneririm."

Bu içerik 22 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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