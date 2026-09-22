Besihane yangınında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay, gece geç saatlerde Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.’ye ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Besihaneden yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangın sırasında besihanede bulunan 4 ineğin telef olduğu belirlendi. Besihanede maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır