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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 gram metamfetamin ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği belirlenen Y.E. isimli şüpheli takibe alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve beraberindeki aramalarda 23 gram metamfetamin ile 47 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin Akşehir’de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Akşehir
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