Mansur Yavaş için dikkat çeken kulis: “Sistem değişirse destekleriz”

Türkiye siyasetinde olası cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin kulisler sürerken Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi gibi milliyetçi partilerde Mansur Yavaş ismi üzerinde bir konsensüs oluştuğunu söyledi.

Burhan, bu desteğin mevcut sistem içinde bir adaylık desteği olarak değil, parlamenter veya yarı başkanlık sistemine geçiş sürecinde Yavaş'ın öncü bir rol üstlenmesi şartına bağlı olduğunu aktardı.

"MİLLİYETÇİ PARTİLERDE MANSUR YAVAŞ ÜZERİNDE BİR KONSENSÜS OLUŞMUŞ"

Gazeteci Sinan Burhan TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakın; İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Kutlu Parti, Milli Yol Partisi gibi milliyetçi partilerde MHP ve BBP'yi dışarıda tutarak söylüyorum Mansur Yavaş üzerinde bir konsensüs oluşmuş.

Mansur Bey de onu söylüyor; sistem değiştirilirse, yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme geçilirse bu geçiş sürecinde aday olur, biz de destek veririz diyorlar.

Çünkü var olan sistemin sorunlara çözüm üretmediğini söylüyorlar. Mansur Bey yeni sistemin öncüsü olursa destekleriz, Türkiye'nin de buna ihtiyacı var diyor.

Ben Ağıralioğlu'ndan bu kadar net ve sarih bir destek açıklamasını ilk defa duyuyorum.”